Armstrong: "Impossibile vincere senza doping" 

Il Tour si appresta a celebrare l'edizione numero 100 e Lance Armstrong torna a parlare di doping. "E' impossibile vincere il Tour de France senza ricorrere al doping - ha dichiarato il texano in un'intervista concessa a Le Monde - Questo perchè il Tour è una prova di resistenza in cui l'ossigeno è determinante'', ha aggiunto il ciclista americano le cui sette vittorie, dal 1999 al 2005, sono state di recente revocate.

La Grande Boucle partirà sabato dalla Corsica e le dichiarazioni dell'americano ancora una volta faranno parlare il mondo del ciclismo. "Basta fare un esempio - ha aggiunto il texano - l'Epo non aiuterà un velocista a vincere i 100 metri, ma sarà determinante per un corridore di 10.000 metri. E' evidente. Non sono stato io ad inventare il doping, esiste dall'antichità ed esisterà sempre. Io ho solo partecipato ad un sistema, sono un essere umano, ma non potrò mai riparare quello che ho fatto" ha concluso Armstrong.