Italia, Parisse: "Penalizzati dall'arbitro"

19:03 - Dopo la sconfitta dell'Italrugby nel test match di Pretoria contro la Scozia, Sergio Parisse non nasconde la delusione: "Il risultato ci fa male, specialmente per come è maturato - spiega il capitano azzurro - ma parlare della sconfitta è relativo. Avevo chiesto ai miei compagni di ritrovare lo spirito, il volto di questa Nazionale, e sotto questo aspetto non abbiamo deluso. Dobbiamo ripartire da questo in vista delle gare di novembre".

Parisse non ha digerito l'arbitraggio: "Gli ultimi dieci minuti del direttore di gara, a mio modo di vedere, sono stati davvero deficitari. Ha cambiato metro di direzione sulle mischie ordinate dove avevamo dominato e alcune decisioni si sono rivelate decisive, come quella che ha originato la meta del sorpasso, dove comunque è stato bravo Strokosch a trovare lo spazio giusto tra me e Cittadini".