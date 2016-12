Atletica, 9.75 di Tyson Gay nei 100 metri

foto LaPresse 14:13 - Tyson Gay spaventa Usain Bolt . A Des Moines il velocita americano ha infatti realizzato la miglior prestazione dell'anno sui 100 metri, correndo in 9"75 nella finale dei trials Usa validi anche per le qualificazioni ai mondiali. Nella stessa gara altri tre atleti sono scesi sotto i 10 secondi: Justin Gatlin, secondo in 9"89, e poi Charles Simon e Michael Rodgers, che hanno fermato il cronometro entrambi a 9"98. spaventa. A Des Moines il velocita americano ha infatti realizzato la, correndo invalidi anche per le qualificazioni ai mondiali. Nella stessa gara altri tre atleti sono scesi sotto i 10 secondi:, secondo in 9"89, e poiche hanno fermato il cronometro entrambi a 9"98.

Gay, dunque, conferma dunque il suo ottimo stato di forma e soprattutto si accredita sempre più come il principale rivale del re della specialità, Usain Bolt. Il giamaicano però non teme confronti: "Sono soltanto tempi utili per le qualificazioni. Io ho già corso i 100 metri in 9"63 e 9"58, quindi i tempi da prendere a riferimento su questa gara sono i miei".



Poche ore dopo il successo di Gay, il campione olimpico e primatista del mondo sui 100 e 200 metri ha vinto con facilità la gara dei 100 metri ai campionati giamaicani, validi per le qualificazioni ai mondiali, correndo in 9"94. Nella stessa gara e' giunto soltanto settimo l'ex detentore del record del mondo, Asafa Powell, che ha corso in 10"22, ma tutta la sua stagione finora e' stata costellata da problemi fisici. Non ha partecipato alla gara, per un infortunio, ma ci sarà a Mosca Yohan Blake, qualificato d'ufficio in quanto campione del mondo in carica.