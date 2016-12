22:19

- Su Twitter ha scritto "Salvador !! Sembro bahiano anch'io!". E un po' bahiano Mario lo è davvero. In Brasile, e proprio a Salvador de Bahia, dove scenderà in campo con la Nazionale contro il Brasile, Balotelli ha trascorso il Natale 2007 e 2008, ospite dalle missionarie Suor Claudia Strada e Suor Raffaella Corvino e dai ragazzi della favela di Mata Escura per sostenere il progetto “Un Ponte per il Futuro”. Mario ha aiutato alcune associazioni locali impegnate nell’educazione dei bambini della favela.