Shanghai, ressa per Beckham: 7 feriti

foto Afp Correlati A Shanghai è Beckham mania - Le foto

16:59

- Circa 1000 persone si sono riunite fuori dallo stadio dell’Università Tonji, a Shanghai, in attesa di David Beckham, che era stato invitato per partecipare a un evento di promozione del calcio in Cina, ed è arrivato all’Università a bordo di una limousine che è stata rapidamente circondata dai moltissimi tifosi presenti. Alcune persone hanno cercato di superare un cancello che dava accesso al complesso universitario, assalendo il cordone della polizia che ne bloccava il passaggio: si è creata una situazione di caos, in cui – tra spintoni e urla – sette persone sono rimaste ferite, tra cui cinque agenti della sicurezza. L’evento è stato annullato e la polizia di Shanghai ha detto che sta indagando su quanto successo.