Doping, Malagò attacca Schwazer per la frase sui napoletani

- Due giorni prima dellache lo avrebbe portato all'esclusione dallee una lunga squalifica,rassicurava in questo modo il medico federale: "Posso giurare che non ho fatto niente di proibito.". La frase, estrapolata da alcune intercettazioni pubblicate da 'Il Sole 24 ore', ha fatto infuriare il presidente del: "Un colpo al cuore per le persone di buonsenso".

"Magari qualche volta quando si parla al telefono capita di dire cose che nemmeno si pensano. Voglio pensare questo - ha aggiunto il n.1 del Coni - altrimenti sarebbe una cosa di una tristezza infinita. Comunque - ribadisce - è un colpo al cuore non solo per i napoletani ma per tutte le persone di buonsenso". L'evoluzione della vicenda Schwazer ha portato al coinvolgimento di altre cinque persone nelle indagini della procura di Bolzano, con l'accusa di concorso nel favoreggiamento di uso di farmaci: "Da parte del Coni c'e' la massima attenzione e sensabilità - spiega ancora Malagò -. Essere i primi della classe nella lotta al doping deve essere la nostra missione. Noi saremo sempre in primissima fila". ''Il pensiero che ci fosse dell'altro dopo le ammissioni di Schwazer c'è sempre stato - ha concluso - non dico che me l'aspettavo ma ci ho pensato".

Un po' meno forse la frase sui napoletani: "Posso giurare che non ho fatto niente di proibito... ti ho dato la mia parola e non ti deluderò. Sono altoatesino, non sono napoletano" si leggeva in uno scambio di mail fra il medico federale e il marciatore. Schwazer ha provato subito a smorzare la questione: "Voglio bene a Napoli e ai napoletani, volevo semplicemente dire che non possiedo doti di furbizia". Ma la macchia resta.