Europei scherma: oro alle fiorettiste azzurre

Buona partenza delle azzurre che guadagnano subito un vantaggio significativo con le transalpine che faticano a entrare nell'assalto. La Francia torna a farsi sotto intorno al sesto avvicendamento ma la Di Francisca sale in cattedra fissando il punteggio sul 30-22. A chiudere l'assalto è Arianna Errigo con la stoccata vincente che regala l'oro alle azzurre.

Le ragazze del ct Andrea Cipressa, sulle pedane della Zagreb Arena, avevano debuttato con un successo schiacciante per 45-21 contro la Romania nei quarti mentre in semifinale avevano fatto ancora meglio surclassando 45-18 l'Ungheria.

E' il quinto oro continentale per la squadra di fioretto femminile che bissa il successo di Legnano 2012 quando, al posto della Erba e della Durando c'erano Valentina Vezzali e Ilaria Salvatori. Con lo stesso quartetto dell'Europeo lombardo, il fioretto femminile ha conquistato l'oro olimpico a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012.



SPADISTI ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE

Si ferma ai quarti di finale la marcia dell'Italia nella prova a squadre di spada maschile agli Europei di scherma in corso a Zagabria. Il quartetto azzurro, composto da Diego Confalonieri, Matteo Tagliariol, Paolo Pizzo e Enrico Garozzo, ha perso 45-36 contro l'Ucraina vedendo così sfumare la possibilità di accedere alle semifinali e lottare per una medaglia. L'assalto ha sempre visto gli azzurri in difficoltà, costretti a rincorrere e ad un certo punto sotto 30-20: Pizzo ha dimezzato lo scarto portando l'Italia sotto 34-29 ma alla fine gli ucraini hanno resistito e hanno conquistato il passaggio del turno. La giornata era iniziata bene per i ragazzi del ct Sandro Cuomo che nel primo assalto di giornata, sulla pedana della Zagreb Arena, avevano superato 45-25 la Romania nel tabellone dei 16. Poi la sconfitta contro gli ucraini: il bilancio della spedizione non è positivo visto che si attendevano le medaglie.