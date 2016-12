La NFL corteggia David Beckham

foto LaPresse 17:56 - Dopo l'addio al calcio e le lacrime in campo, il futuro sportivo di David Beckham potrebbe essere nel football americano. Secondo quanto riferisce il Mirror, una squadra non meglio precisata della National Football League (NFL) avrebbe contattato lo Spice Boy per fargli fare un periodo di prova come kicker. A Beckham, del resto, il piede fatato non manca. - Dopo l'addio al calcio e le lacrime in campo, il futuro sportivo di. Secondo quanto riferisce il Mirror, una squadra non meglio precisata della(NFL) avrebbe contattato loper fargli fare un periodo di prova come kicker. A, del resto, il piede fatato non manca.

La notizia è intrigante, ma per ora non ha conferme ufficiali. Al momento, infatti, non è noto nemmeno il nome della franchigia che avrebbe offerto lo stage a Beckham. L'idea però sembra plausibile. Negli Usa l'ex capitano dell'Inghilterra è una star e un suo eventuale esordio nell'NFL potrebbe essere un colpo mediatico notevole, considerato il seguito del football americano e il feeling dello Spice Boy con i media e gli sponsor. Per Beckham, del resto, calciare la palla con precisione non dovrebbe essere un grosso problema. Anche se è ovale...