ITALIA-SPAGNA 2-4 

foto LaPresse

La squadra neocampione d'Europa ha dimostrato di essere nettamente superiore dei ragazzi di Mangia, mantenendo il controllo per tutti i 90 minuti.Seconda invasione di campo di diversi tifosi brasiliani e la partita viene interrotta per circa un minutoQuattro minuti di recuperoCambio per la Spagna. Esce Koke ed entra CamachoAzione analoga a quella dell'ultimo gol per l'Italia, ma questa volta a tirare è Borini e il suo tentativo finisce alto sopra la traversa.Borini triangola con Insigne e riesce a calciare nell'angolo sinistro, infilando il pallone alle spalle di De Gea.Ammonito Crimi per un intervento su IllaramendiCambio per l'Italia: esce Verratti ed entra CrimiInvasione di campo di un tifoso, fermato dopo pochi secondi è stato accompagnato fuoriCambio per la Spagna: esce Tello entra MuniainDagli undici metriIsco spiazza il portiere dell'Italia che ora è sotto 4 a 1Calcio di rigore per la Spagna: Montoya viene atterrato da Regini in area, l'arbitro indica il dischetto.Altra occasione per Tello approfitta di un lancio in profondità ma entrato dentro l'area tira sulle mani di BardiDoppio cambio per l'Italia: escono Immobile e Florenzi entrano Gabbiadini e SaponaraFausto Rossi si fa bruciare da Tello che mette in mezzo per Isco. Conclusione di poco fuori.Immobile perde sangue dal naso ed è costretto ad uscire dal campoFlorenzi sfiora il pareggio con una bella girata dentro l'area spagnolaCalcio d'angolo guadagnato dal pressing dell'Italia, Morata respinge, ma gli azzurri continuano ad attaccareDopo solo un minuto di recupero termina il primo tempo. Gli azzurri entrano negli spogliatoi sotto di due golInsigne da sinistra converge verso il centro e calcia violentemente, il pallone finisce alto sopra la traversaThiago Alcantara, tripletta per il giovane talento iberico che spiazza di nuovo BardiTello messo giù in area da Donati: calcio di rigoreCross morbido, stop di petto di Alcantara e tiro al volo, imprendibile per Bardi.La Spagna attacca con le percussioni centrali e rapidi passaggi ravvicinati tra Isco, Moreno e Morata, ma la difesa dell'Italia resisteAmmonito Tello per un fallo su Fausto RossiFlorenzi in contropiede, sombrero e tiro al volo. Palla respinta da De Gea e calcio d'angoloInsigne zoppicante dopo un intervento a centro campo, problemi alla caviglia sinistraSugli sviluppi della punizione miracolo di Bardi su un bellissimo colpo di tacco di IscoL'Italia aspetta la Spagna senza pressare, fallo di Verratti al limite della propria area. L'italiano è stato ammonitoAmmonito lo spagnolo KokeImmediata reaizone degli azzurri: Immobile addomestica un luncio lancio e, dopo uno splendido stop, supera De Gea con un delizioso pallonetto. Percussione sul lato sinistro, cross nel mezzo e incornata vincente di Alcantara.- Fraseggio molto veloce della spagna che ottiene un calcio d'angolo, Donati respinge e fa partire Insigne, fermato in fallo lateraleCalcio d'inizio della partita. L'Italia, maglia azzurra calzoncini bianchi, attacca da sinistra verso destra.(4-4-2): Bardi; G. Donati, Bianchetti, Caldirola, Regini; Florenzi, F. Rossi, Verratti, Insigne; Immobile, Borini. All. D. Mangia(4-2-3-1): De Gea; Montoya, Bartra, Martinez, Moreno; Illarramendi, Koke; T. Alcantara, Isco, Tello; Rodrigo. All. J. Lopetegui: Matej Jug (Slovenia): 6' Thiago Alcantara (S), 10' Immobile