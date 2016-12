Incidente in gara, muore pilota della Nascar

10:21 - Il pilota Nascar 37enne Jason Leffler è morto la scorsa notte in un incidente avvenuto nel corso di una competizione di Sprint Car al Bridgeport Speedway di Swedesboro, cittadina del New Jersey. L'esperto guidatore ha perso il controllo della sua vettura nella parte iniziale del circuito, andando poi a sbattere ripetutamente verso l'esterno del tracciato.

«LefTurn», così soprannominato dagli amici e tifosi, aveva vinto a due riprese il campionato «NASCAR Nationwide Series», ed era un pilota molto seguito nonostante non avesse gareggiato molto nella massima competizione automobilistica statunitense.

Nel corso della sua carriera nelle tre serie NASCAR aveva totalizzato un bottino invidiabile di 423 gare corse. La famosa casa organizzatrice di campionati automobilistici ha fatto sapere che «Tutti noi della NASCAR siamo vicini e preghiamo per la famiglia di Jason Leffler. È stato uno dei nostri per più di dieci anni, Jason era un pilota fiero e molto agguerrito: ci mancherà».