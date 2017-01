Messi, guai col fisco: accusato di frode fiscale

Il procedimento scaturisce, informano fonti giudiziarie citate dai media spagnoli, dalla querela presentata dal procuratore Raquel Amado, membro della procura per i reati economici di Barcellona, e depositata a Gavá, il comune di residenza di Messi.

Nell'inchiesta si ipotizzano 3 reati fiscali legati alla gestione dei proventi dei diritti d'immagine del calciatore. Si fa riferimento in particolare alla cessione simulata dei diritti di immagine dell'argentino a società create "ad hoc" in Belize e in Uruguay. Tali compagnie avrebbero formalizzato accordi di licenza o di fornitura di servizi con altre società, riconducibili ai Messi, fondate nel Regno Unito e in Svizzera. Secondo la procura, il denaro sarebbe partito dalle "basi" europee per poi essere trasferito nei due paradisi fiscali.

La Pulce al momento si trova in vacanza, dopo aver giocato e pareggiato a Quito contro l'Ecuador l'ultima partita della stagione con l'Argentina.

La risposta della Pulce affidata a Facebook

Non si è fatto attendere il primo commento di Lionel Messi sulla questione Fisco. L'argentino, che usa il plurale 'noi' includendo anche il padre, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook poche righe in cui si dichiara sorpreso per quanto appreso dai media spagnoli e sicuro di non aver mai commesso alcuna infrazione. La Pulce conclude dicendosi certo che il suo commercialista si occuperà della questione.

Questo il testo

"We communicate 'We have just known through the media about the claim filed by the Spanish tax authorities. We are surprised about those news, because we have never committed any infringement. We have always fulfilled all our tax obligations, following the advices of our Tax Consultants who will take care of clarifying this situation.'"