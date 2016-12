Totti: "La Lazio non è niente"

Per provare a gettare da subito acqua sul fuoco delle polemiche, France Football precisa, alla fine dell'articolo, che "l'addetta stampa della Roma è voluta tornare sulla risposta di Totti", sottolineando che il capitano della Roma "Non voleva fornire parole per definire la Lazio". Secondo la diplomatica addetta stampa giallorossa, dunque, la risposta di Totti equivarrebbe a un 'No comment', ma la spiegazione non convince. Nel prosieguo dell'intervista poi il tono diventa più scherzoso (ma non troppo): "Se tuo figlio Cristian ti dicesse fra qualche anno che esce con una tifosa della Lazio?" chiede il giornalista francese, "A casa non ci rientra", risponde subito il capitano. Da bambino, sua madre optò per l'offerta della Roma: "Se avesse scelto la Lazio - dice Totti ridendo - penso che l'avrei ammazzata". E ancora: "Hai amici tifosi della Lazio?", "Purtroppo sì". Il Pupone fa finta di niente, ma anche sua moglie Ilary Blasi da bambina era una supporter biancoceleste.

Col Real vincevo due Palloni d'oro "Se fossi andato al Real Madrid, avrei vinto tre Champions League, due Palloni d'oro e molte altre cose...avrei avuto più possibilità, senza dubbio. Ma preferisco quello che ho fatto. Anche se ho il rimpianto di non aver vinto due o tre scudetti in più" ha detto ancora Totti durante l'intervista col quotidiano francese.

Potevo andare alla Samp Nell'intervista il capitano della Roma torna anche sulle incomprensioni con l'allenatore argentino Carlos Bianchi, che lo stavano portando a lasciare la Roma nel 1997, e rivela che aveva "quasi firmato con la Sampdoria". "Lui insisteva affinchè me ne andassi - racconta Totti -: pensava che, nonostante le attese, fossi un giocatore normale. Lo accettai tranquillamente e avevo quasi firmato con la Sampdoria. Ma ci fu un torneo amichevole a Roma, dovevamo giocare contro il Borussia Moenchengladbach e l'Ajax, squadra in cui giocava Jari Litmanen, che Bianchi voleva a ogni costo portare alla Roma. Per lui, Litmanen era un giocatore stratosferico, il più forte in circolazione. In quel torneo giocai benissimo e segnai un gol in ognuna delle due partite. Il presidente Sensi allora disse: "lui non si muove di qui".