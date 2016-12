Coca-Cola Cup, chiusa a Padova l'edizione 2013

- Si è concluso a Padova il torneo regionale di calcio a cinque organizzato da Coca-Cola e rivolto ai ragazzi del biennio delle scuole superiori. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati gli studenti dell’I.T.C. "P.F. Calvi" di Padova in campo maschile e le ragazze del Liceo Scientifico “N. Tron” di Schio, Vicenza, nel torneo parallelo in rosa.

In tutto sono stati 27.175 gli studenti veneti coinvolti nel progetto “Coca-Cola Cup - Mettiti in Gioco”, nato per promuovere e diffondere tra le nuove generazioni uno stile di vita sano, attivo e sostenibile attraverso la passione per il calcio, con un'attenzione particolare alla potenzialità educativa dello sport. Insieme ai giovani campioni, premiati anche Giulio Carazzolo, Alessandro Dal Moro e Emilia Tortora, autori dei migliori elaborati creativi sul tema del calcio e dei suoi valori. Per tutti i vincitori si apriranno le porte del regno juventino: i ragazzi trascorreranno infatti tre giorni alla scoperta della Vecchia Signora, con tanto di visita allo Juventus Stadium, training con i preparatori del settore giovanile a Vinovo e l’opportunità di assistere agli allenamenti dei bianconeri nel ritiro di Chatillon, in Valle d'Aosta.

Agli studenti dell’I.I.S. “U. Masotto” di Noventa Vicentina (VI), primi classificati nella prova di gruppo sul tema del riciclo come impegno sociale, verrà invece donato un campo di calcetto realizzato per il 45% con PET riciclato, ricavato da oltre 57.000 bottigliette di Coca-Cola.

Le finali di Padova segnano l’ultima tappa dell’edizione 2013 di Coca-Cola Cup, cui hanno preso parte in precedenza anche 50mila studenti campani e 37mila studenti laziali. Nel complesso, le due edizioni del torneo organizzate in Italia hanno coinvolti oltre mille istituti scolastici.



Coca-Cola Cup si svolge in diversi Paesi del mondo, interessando oltre un milione di ragazzi: l’obiettivo primario dell’iniziativa resta sviluppare nei ragazzi valori come rispetto delle regole, solidarietà e sana competizione. Lo sport, quando è praticato con le giuste motivazioni, si conferma uno degli strumenti educativi più efficaci che ci siano.