Telefonate minacciose alla Lazio: "Perdete il derby"

foto LaPresse Correlati De Rossi: "A casa le armi"

Olimpico blindato

Petkovic: "Se perdiamo la stagione è fallimentare"

Andreazzoli: "Vincere per entrare nella storia" 00:08 - Non prosegue sotto i migliori auspici l'avvicinamento alla finale di Coppa Italia fra Roma e Lazio. Il responsabile della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, ha denunciato in conferenza stampa che i giocatori della Lazio hanno ricevuto delle telefonate di minaccia sulle proprie utenze private per perdere la partita. Il derby romano, negli ultimi tempi, è stato oggetto di tensioni: domenica allo stadio saranno presenti 1000 agenti. - Non prosegue sotto i migliori auspici l'avvicinamento alla finale difra. Il responsabile della comunicazione biancoceleste,, ha denunciato in conferenza stampa che i giocatori dellahanno ricevuto delle tsulle proprie utenze private perla partita. Il derby romano, negli ultimi tempi, è stato oggetto di tensioni: domenica allo stadio saranno presenti 1000 agenti.

"La società insieme ai diretti interessati, ha informato le autorità competenti dell'accaduto" ha spiegato De Martino. In occasione dell'ultima giornata di campionato, non più di una settimana fa, anche i tifosi della Roma avevano alzato la voce contro i propri giocatori e in modo non esattamente carino: "Vincete o scappate" si leggeva su uno striscione comparso all'Olimpico.