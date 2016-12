Yourfootball, il social che ti porta in Usa

foto SportMediaset

13:36

- Yourfootball, il primo social network di auto-promozione del calcio, presenta la straordinaria opportunità di studiare e giocare a calcio in due college americani: Yourcollege USA. Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 31 maggio e sono riservate agli iscritti con passaporto UE di Yourfootball, di età compresa tra i 16 e i 24 anni, che abbiano un profilo compilato correttamente, che frequentino la scuola superiore o in possesso di un diploma e che non abbiano mai firmato un contratto professionistico. I vincitori coroneranno il sogno di studiare e giocare a calcio per le squadre del St.John’s e dell’Adelphi, due college dello stato di New York.