Kyenge: "Non tutti i cori sono razzismo"

- Non sempre i cori come quelli indirizzati asono razzismo: è questa l'opinione del ministro dell'integrazione''Bisogna essere lucidi - ha detto al Salone del libro di Torino parlando del nuovo caso Balotelli - per capire quando si parla di razzismo, quando di sport e di una sconfitta sportiva, quando di altre motivazioni. Occorre vedere in quale momento sono stati fatti e ricondurre l'accaduto ai risultati della partita'' ha aggiunto.In ogni caso comunque il ministro ha promesso che "Il ministero dell'Integrazione ha lavorato e continuerà a lavorare per impedire che tali episodi di odio razziale si ripetano in questo Paese. Questo è il nostro impegno" ha detto la Kyenge, che ha poi concluso il suo intervento con un richiamo a: "Dovremmo arrivare al suo sogno e considerare le persone che abitano in uno stato per le loro capacità e per i percorsi che hanno compiuto, e non per le loro origini o il colore della pelle".