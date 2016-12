Malagò: "Il calcio va riformato, non ci sono alibi"

foto SportMediaset Correlati Fine campionato tra le polemiche, dì la tua

13:45

- Si è tenuto in Sala Buzzati a Milano un workshop per rilanciare l'immagine del calcio italiano, fra. Erano presenti grandi personaggi del nostro calcio, da Andrea Agnelli e Adriano Galliani a Giampaolo Pozzo, James Pallotta, Claudio Lotito ed Enrico Preziosi, passando per i vertici istituzionali Giancarlo Abete, Maurizio Abete, Demetrio Albertini e Maurizio Beretta, nonché, presidente del Coni, che ha lanciato un avvertimento: ''So che il divario fra il calcio e gli altri sport è enorme - ha detto Malagò - ma non si può negare che il calcio ha perso qualche punto negli ultimi anni. Non si può vivere di rendita per tutta la vita''.