Monza, al via la sesta edizione della Boing Cup

La Boing Cup in diretta

09:08

- I piccoli delle "grandi" scendono in campo. Per la sesta volta andrà in scena al Centro Sportivo di Monzello la Boing Cup. Ci sono anche Juventus, Milan e Lazio insieme a Vicenza, Monza, Genoa, Real San Lazzaro, Real Crescenzago, Verona, Cremonese, Pro Sesto e Brescia. Tutte pronte a contendersi il trofeo che vedrà Mediaset presente in prima linea. Con il canale digitale dedicato ai bambini Boing anche Tgcom24 che offrirà la diretta streaming dell'evento. Gianluca Andrissi, direttore tecnico del Monza esprime la sua soddisfazione: "Come Monza siamo molto contenti di ospitare questo torneo. Quest’anno abbiamo istituito anche il premio Morosini al miglior centrocampista e un premio speciale assegnato da una commissione tecnica formata da diversi allenatori alla squadra che giocherà meglio".