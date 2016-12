David Beckham, addio al calcio

Le frasi dell'inglese sono arrivate, un po' inaspettate, nel pomeriggio del 16 maggio: "Ringrazio tutti i miei compagni, i grandi allenatori che ho avuto e i tifosi - ha detto Lo Spice Boy - Ringrazio anche il Psg per avermi dato l'opportunità di continuare a giocare a calcio, ma penso che sia il momento giusto di dire basta alla mia carriera ad alti livelli". Una carriera, quella di Becks, speciale al punto da farne un'icona del calcio mondiale.

David Beckham è il calciatore che diventa brand. Il divo che sposa l'ex Spice Girls, Victoria Adams, trasformandosi nello Spice Boy. Becks è un marchio, uno stile, un'icona. Viene inserito nella lista delle 100 celebrità più influenti (Forbes, 2008) e in quella dei 100 personaggi dell'anno (Time, 2004). Una macchina da soldi. Uno che nel 2012, a 38 anni, guadagna 46 milioni di dollari, di cui 37 grazie agli sponsor. Uno il cui patrimonio è stimato in 260 milioni di dollari.

Marketing, ma non solo ovviamente. Partito dal Manchester United di Sir Alex Ferguson (che lascia proprio insieme al suo pupillo, cui una volta tirò una scarpa in faccia), Beckham ha giocato e vinto anche con Real Madrid, Milan, Los Angeles Galaxy e Psg. Ha vinto sei Premier League (la prima nel 1996, l'ultima nel 2003), la Liga spagnola nel 2006-07, due campionati in Usa (2011 e 2012), la League 1 quest'anno, ma soprattutto l'incredibile Champions del '99 col Manchester e poi l'Intercontinentale. Inoltre due Coppe d'Inghilterra, due Charity Shield, una Supercoppa di Spagna. Rimarrà nella memoria di tutti come il piede destro più forte degli anni '90, goodbye and thank you Sir David.

Il Milan: "Good luck Becks"

Dopo l'annuncio del suo ritiro dal calcio giocato, il Milan sul proprio sito ufficiale ha riservato un pensiero speciale per Beckham: "Lascia il calcio, e siamo felici lo stia facendo dopo aver vinto, un nostro grande tifoso. Due mezze stagioni con noi, David Beckham è sempre rimasto vicino, in contatto, con noi. Professionista impeccabile, ha esordito nel Milan nel Gennaio 2009 a Roma, in una sfida sul campo dei giallorossi terminata 2-2, e ci ha salutati nel Marzo 2010 per la rottura del tendine d'Achille contro il Chievo. Quella sera Beckham si è immolato: pur avendo nel cuore la partecipazione con l'Inghilterra ai Mondiali sudafricani, ha voluto uscire il prima possibile dal campo, nonostante l'infortunio, per consentire al Milan di riprendere gli attacchi che avrebbero portato i rossoneri in gol all'ultimo secondo con Clarence Seedorf in quel Milan-Chievo 1-0. Amico del Milan e dei Milanisti, Beckham era stato accolto con scetticismo e salutato con tutti gli onori. Due gol contro Bologna e Genoa (grande punizione a San Siro) e 29 presenze in tutto con la maglia del Milan, David ha aiutato il Milan ad ottenere due qualificazioni alla Champions League. Grazie di cuore e buona fortuna!".

L'Equipe: "Sarà testimonial dei Mondiali in Qatar"

L'inglese, secondo quanto riportato da L'Equipe, dovrebbe diventare testimonial del Qatar fino al Mondiale 2022. "Qualsiasi decisione prenda lo sosterremo - ha detto al giornale il presidente del club parigino, Nasser al-Khelaifi -. David Beckham merita solo belle cose".