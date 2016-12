Psg, Leonardo ricoverato per un malore dopo la festa scudetto

foto Afp Correlati Ibra litiga con Leo - Video

Il dirigente del Paris Saint Germain, Leonardo, è stato ricoverato in ospedale dopo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato battendo il Lione, il terzo della storia dei parigini. Dopo che le telecamere della TV francese hanno ripreso il litigio nello spogliatoio tra il brasiliano e Ibrahimovic, sarebbe facile pensare che dietro il ricovero dell'ex allenatore dell'Inter ci sia la rabbia dell'attaccante svedese, ma non sembrerebbe essere così.

Il 44enne brasiliano sarebbe stato vittima di un malessere ancora non specificato: "Leo ha fatto tanto per il club e dà tutto se stesso. Si è impegnato a fondo, dà il cuore ed anche la sua salute per il Psg. Dopo il titolo vinto ha avuto una forte emozione" ha dichiarato il presidente dei parigini Nasser al-Khelaïfi a "L'Equipe". Fonti interne al club di Parigi informano che Leonardo, sottoposto ad accertamenti, non potrà partecipare ai festeggiamenti per il titolo previsti per oggi: nè a quelli delle 18 al Trocadero, nè a quelli sul battello sulla Senna e tantomeno a quelli in discoteca. Le stesse fonti annunciano comunque che il direttore sportivo dei campioni di Francia dovrebbe essere dimesso oggi stesso in serata. Niente di grave dunque, e questo conferma che Ibra non c'entra...