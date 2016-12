Salvezza, sarà un mezzogiorno di fuoco

foto SportMediaset Correlati Le formazioni in tempo reale 10:24 - Sarà un mezzogiorno caldissimo per le squadre impegnate nella lotta per restare nell'olimpo della Serie A. Il Torino, che ha un punto di vantaggio sul Genoa e cinque sul Palermo, è di scena sul campo del già salvo Chievo e sembra la formazione più vicina a raggiungere il traguardo salvezza, mentre i liguri e i siciliani sono attesi da due partite molto complicate. La squadra di Ballardini ospita un'Inter ferita, vogliosa di riscatto e che recupera l'ex Doria Cassano, mentre il Palermo fa visita alla Fiorentina di Montella, che crede ancora nella qualificazione in Champions League. - Sarà unper le squadre impegnate nella lotta per restare nell'olimpo della Serie A. Il, che ha un punto di vantaggio sule cinque sul, è di scena sul campo del già salvo Chievo e sembra la formazione più vicina a raggiungere il traguardo salvezza, mentre i liguri e i siciliani sono attesi da due partite molto complicate. La squadra di Ballardini ospita un'Inter ferita, vogliosa di riscatto e che recupera l'ex Doria Cassano, mentre il Palermo fa visita alla Fiorentina di Montella, che crede ancora nella qualificazione in Champions League.

Se il Genoa potrebbe anche accontentarsi di un pari, la squadra di Sannino ha invece l'obbligo di espugnare il Franchi se non vuole che anche la matematica le volti le spalle: "Non sono ferrato in matematica - ha spiegato il tecnico - ma dobbiamo attaccarci a questo. Arrivato a questo punto il mio compito è quello di fare alzare la testa ai giocatori, ma anche loro devono sapere di avere le sorti di una città tra i loro piedi. Andremo a Firenze cercando di capire che il calcio può lasciare esterrefatti". Sannino dunque è carico, mentre Ballardini ostenta prudenza, ma già pregusta la salvezza: “Siamo serenamente convinti che domani sarà una partita difficile - ha detto il tecnico rossoblu. Al di là delle assenze, l'Inter può contare su giocatori di grande spessore. Mi aspetto una gara molto combattuta". Come detto il Toro parte avvantaggiato ma Ventura, che per Verona perde Bianchi e D'Ambrosio, non si fida e alla vigilia ha preferito non parlare e ,mantenere alta la concentrazione. Mancano solo poche ore, poi sapremo chi ha meritato di restare in paradiso e chi invece sarà condannato a un anno (o più) di purgatorio.