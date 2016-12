Juventus, Giuseppe Marotta: "Conte? Servono idee e acquisti mirati"

foto SportMediaset 11:30 - La voce della società Juventus, dopo lo scudetto, si è fatta sentire con le parole del dg Giuseppe Marotta: "Ringrazio per i complimenti, ma li giro alla squadra. Vincere non è facile, ripetersi lo è ancora meno, ma abbiamo creato un modello vincente". La questione più calda riguarda il futuro di Conte: "Le sue sono parole di chi ama la Juventus. Dobbiamo puntare sulle idee e a investimenti mirati, senza comprare giocatori a caso". - La voce della società, dopo lo scudetto, si è fatta sentire con le parole del dg: "Ringrazio per i complimenti, ma li giro alla squadra. Vincere non è facile, ripetersi lo è ancora meno, ma abbiamo creato un modello vincente". La questione più calda riguarda il futuro di: "Le sue sono parole di chi ama la Juventus. Dobbiamo puntare sulle idee e a investimenti mirati, senza comprare giocatori a caso".

Il riferimento è anche alle voci di mercato che vogliono il ritorno a Torino di Zlatan Ibrahimovic. Opportunità contestata dai tifosi anche in un giorno di festa: "Pur apprezzando le qualità del giocatore - ha subito smorzato Marotta a Premium Calcio -, non abbiamo mai avuto contatti con lui, con il suo entourage o col Psg. Il suo arrivo credo sia molto difficile considerando anche i parametri economici". Ma proprio i campioni sono quello che Antonio Conte ha chiesto per "alzare l'asticella" nella prossima stagione: "Con Antonio abbiamo un ottimo rapporto. Sono parole di una persona che ama il suo lavoro e la società in cui lavora. E' esigente, ma comunque rispettoso. In Champions si trovano squadre forti e bisogna cercare di batterli. Servono le idee però, seguite da investimenti mirati e senza comprare a caso".