Pogba, il predestinato: con Conte da Pallone d'oro

- I protagonisti più affascinanti sono quelli che non ti aspetti. Se poi hanno qualcosa in grado di attirare l'attenzione, diventano ancora più protagonisti e più affascinanti.così giovane eppure così bravo, così trendy eppure così pronto a integrarsi nella mentalità juventina e nella filosofia di Conte. Ha capito tutto al primo avviso, è entrato in campo e si è adattato agli schemi, è stato escluso da una convocazione e ha capito che non era il caso di adagiarsi sulla propria bravura. Sembra istinto puro quando lo si vede in campo, ma ha imparato a ragionare al punto da potersi considerare una valida alternativa sia a Vidal che a Marchisio, ma addirittura anche a Pirlo.

ci ha messo tutto l'impegno del mondo per portarlo a Torino. Lui aveva inizialmente altre idee. Quando ha capito che era il momento giusto per lasciare il Manchester United, ha detto al suo agente Mino Raiola che gli sarebbe piaciuto giocare nell'Inter. Trattativa avviata e mai conclusa. Marotta è intervenuto a gamba tesa: una telefonata oggi e una domani, alla fine si è convinto che il progetto Juve era quello giusto. Marotta l'ha preso a costo zero e qualcuno ha obiettato che le commissioni di Raiola sarebbero state molto alte. Ma pagare commissioni in un trasferimento internazionale è assolutamente normale.Il ragazzo ha fatto tutto alla svelta, si è conquistato spazio in una macchina da guerra già quasi perfetta come la Juventus, si è guadagnato un posto anche nella nazionale francese che non è certo Malta o il Liechtenstein. Ha preso coraggio prestazione dopo prestazione e ha fatto capire a tutti che forza devastante ha nei muscoli. I gol che segna con i suoi tiri da lontano sono dei gioielli che soprattutto sui campi italiani si vedono raramente. E per completare questo quadro, è quasi scontato dire che uno come P

Il passato parla chiaro: Pogba dai 14 ai 16 anni è stato al Le Havre, poi tre anni al Manchester United. Alex Ferguson lo avrebbe tenuto volentieri ma si è mosso troppo tardi, non è uno che si pente ma sicuramente adesso non saluterà più il suo ex pupillo, dovrà comunque accontentarsi di vedere in televisione l'evoluzione del suo taglio di capelli e i suoi miglioramenti in mezzo al campo. Pochi giocatori che godono di grande considerazione a 16 anni poi diventano dei punti di forza nelle rispettive squadre quando passavo i 20 anni. Pogba per ora sta dimostrando di essere un giocatore di grande livello, ma sta dimostrando di avere anche ulteriori margini di miglioramento. Nelle mani di Conte può diventare uno dei candidati a uno dei prossimi Palloni d'oro. Senza esagerare nel narcisismo, senza eccedere nelle cose della vita, senza deviare dalla giusta strada che ha imboccato.