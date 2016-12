Trattenere Conte, prendere Ibra: ecco i piani Juve

con un contratto a lunga scadenza, prenderesenza svenarsi, aggiungereQueste sono le priorità sul mercato per i, che nel futuro immediato vogliono anche provare a diminuire il gap rispetto a, prima di tutto. Il club propone uncon un compenso di. Al tecnico cifre e scadenze andrebbero anche bene, ma. La Juve vorrebbe stabilire una, Conte preferirebbe di no. Il motivo è semplice: l’allenatore del doppio scudetto sa benissimo di essere sotto osservazione da parte di tutti i grandi club europei e vorrebbe tenersi una via d’uscita., ma in casa bianconera sono ottimisti, sono abbastanza sicuri di risolvere il problena.

Poi. Le carte sono già state messe in tavola: lo svedese ha fatto abbondantemente capire di essere pronto a tornare bianconero, Conte è stato convinto dell’opportunità dell’operazione, il, perdendoci anche qualcosa. Adesso tocca arifinire un affare che ha già i contorni abbastanza delineati. La Juve spera din non spendere più die uno stipendio base non superiore agli

Conte vuole però un altro attaccante con caratteristiche simili a quelle di Sanchez del Barcelona, che resta comunque un obiettivo sensibile seppur molto costoso. In alternativa c’è l’ipotesi Higuain, di cui Conte, Marotta e Paratici hanno parlato con i dirigenti del Real durante il loro recente viaggio a Madrid per la semifinale di ritorno di Champions League. In quell’occasione si è parlato anche dell’esterno sinistro Fabio Coentrao, che è stato messo sul mercato. Il problema è il rapporto qualità-prezzo: Coentrao ha deluso nel Real, è costato tanto e guadagna tanto. A Conte è piaciuto molto di più Schmelzer del Borussia Dortmund, una vera e propria locomotiva della fascia sinistra. In alternativa a Sanchez e Higuain si è pensato anche a Mkhitaryan dello Shakhtar Donetesk, promosso dal suo nuovo procuratore Mino Raiola. Lucescu ha dichiarato recentemente di essere a conoscenza dell’interesse juventino, ma di essere altresì convinto che la clausola rescissoria, 30 milioni di dollari, sia troppo alta per il mercato italiano.

Altri appunti di mercato Juve: già preso Mattheus, il figlio di Bebeto, per 3 milioni dal Flamengo (e in Brasile sono sicuri che sarà un gran colpo), si sta considerando ancora l’ipotesi Doria (difensore centrale del Botafogo), verrà definito l’arrivo in comproprietà di Poli dalla Sampdoria. Ultimamente piace molto il giovane attaccante Anthony Martial del Lione, potrebbe essere il nuovo Pogba anche se in un ruolo diverso. E soprattutto, Conte ha messo il veto su una cessione che sembrava quasi scontata, quella di Vidal.