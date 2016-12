La squadra dei Bau, l'incubo degli arbitri

Uniche eccezioni sono sette componenti di una rosa di 30 giocatori, che però sono quasi tutte riserve, quindi nella maggior parte della partite la formazione è schierata con Bau in porta, Bau e Bau terzini, Bau e Bau difensori centrali e così via. Il Centro Stand Stoccareddo milita in terza categoria, dove occupa le prime posizioni della classifica con 52 punti in 23 gare e punta ai giocarsi i playoff trascinata da bomber...Bau.

La squadra dei Bau non è stata messa insieme per un vezzo del proprio presidente che ama vedere il proprio cognome sul tabellino dei marcatori o sugli striscioni dei tifosi, ma è stata una scelta quasi obbligata. Nel paese arrampicato sulle pendici del Col del Rosso, infatti, si chiamano tutti Bau, gli abitanti sono tutti discendenti di un unico capostipite: su 402 anime, 380 portano lo stesso cognome.

Una particolarità che ha reso il silenzioso paesino in fondo alla Valsugana e i suoi abitanti famosi in tutto il mondo, soprattutto perchè i Bau sembrerebbero più sani degli altri mortali. Secondo un'indagine scientifica condotta dagli studiosi della Fondazione "Mauro Baschirotto", infatti, i Bau hanno mantenuto nel tempo un Dna integro e hanno così sviluppato geni protettivi in grado di renderli immuni da alcune malattie, come per esempio qualle cardiovascolari. Scommettiamo che lo Stoccareddo non ha gli stessi problemi di infortuni dell'Inter?