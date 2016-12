"Moratti, faccia finire questo strazio"

foto Ap/Lapresse 11:10 - Caro Presidente.

La curva nerazzurra la implora. Faccia finire questo strazio, abbia pietà del nostro amore, della nostra adorazione incondizionata. Noi che siamo devoti ai colori, noi che palpitiamo fin da bambini, che abbiamo imparato dai nostri padri, che abbiamo pianto molto, e molto gioito (anche recentemente e il ricordo è dolcissimo…) per la nostra “beneamata”. Che ricordiamo a memoria le formazioni, a partire da “Sarti Burgich Facchetti” per arrivare a “Julio Cesar Maicon Lucio Samuel”. Che siamo lì a San Siro o davanti a uno schermo qualsiasi cosa succeda (e ultimamente ne sono successe tante), che ci prendiamo gli sfottò degli amici senza quasi più reagire. Che ogni volta pensiamo “magari stasera cambia tutto”, e poi alla fine desolati, “questa è davvero l’ultima, non li seguo più”. Che guardiamo con nostalgia la sciarpa del 2010, e cerchiamo su Internet le immagini della finale di Madrid per provare di nuovo qualcosa. Che siamo comunque convinti che la nostra è una grande squadra, ma che attaccarci solo al “mai in B” ormai è troppo poco. - Caro Presidente.La curva nerazzurra la implora. Faccia finire questo strazio, abbia pietà del nostro amore, della nostra adorazione incondizionata. Noi che siamo devoti ai colori, noi che palpitiamo fin da bambini, che abbiamo imparato dai nostri padri, che abbiamo pianto molto, e molto gioito (anche recentemente e il ricordo è dolcissimo…) per la nostra “beneamata”. Che ricordiamo a memoria le formazioni, a partire da “Sarti Burgich Facchetti” per arrivare a “Julio Cesar Maicon Lucio Samuel”. Che siamo lì a San Siro o davanti a uno schermo qualsiasi cosa succeda (e ultimamente ne sono successe tante), che ci prendiamo gli sfottò degli amici senza quasi più reagire. Che ogni volta pensiamo “magari stasera cambia tutto”, e poi alla fine desolati, “questa è davvero l’ultima, non li seguo più”. Che guardiamo con nostalgia la sciarpa del 2010, e cerchiamo su Internet le immagini della finale di Madrid per provare di nuovo qualcosa. Che siamo comunque convinti che la nostra è una grande squadra, ma che attaccarci solo al “mai in B” ormai è troppo poco.

Noi le chiediamo che la maglia non sia più calpestata su ogni campo e in ogni città, tanto che il gesto sciagurato di Balotelli al confronto dell’accanimento sembra quasi lieve, che ci restituisca la dignità e l’orgoglio di appartenere a una grande famiglia sportiva. Noi lo sappiamo che lei, in cuor suo, da primo grande tifoso prova le stesse cose. Solo lei può fare qualcosa. Le chiediamo di agire, in fretta. Perché insieme alla faccia non si perdano anche i nostri cuori. Con stima immutata

Lella Confalonieri