"Brindiamo con Sic58", iniziativa benefica della Simoncelli Onlus

"Brindiamo a Sic58", oltre che un modo per ricordare il giovane campione scomparso, è un progetto di raccolta fondi a favore della Marco Simoncelli Fondazione O.n.l.u.s., impegnata nella ristrutturazione della ex casa vacanza Santa Marta di Coriano destinata a diventare un centro di accoglienza diurno per ragazzi disabili. L’idea nasce da Paolo Mensi, titolare della cantina Le due querce, che ha unito la sua passione per il vino a quella per la Motogp e, in particolare, alla stima per il Sic. Ne è nata una collezione di bottiglie limited edition di Luis Franciacorta Brut con etichetta celebrativa. Le bottiglie sono già in prenotazione sul sito www.cantinaleduequerce.it. Esclusivamente online anche la vendita, direttamente sul sito dell’azienda produttrice.