Derby, Cancellieri: "Non può essere una guerra civile"

- Partite come il derby romano dei giorni scorsi ''bisogna farle in un altro orario. Ci vuole un ripensamento. Occorre anche una presa di coscienza delle tifoserie''. Questo il punto di vista del ministro dell'Internoche, a margine di una conferenza alla Corte Costituzionale, ha voluto commentare gli scontri che hanno preceduto la stracittadina di Roma di lunedì scorso. ''Non e' possibile che una partita diventi una'', ha aggiunto il ministro.

Pecoraro ha scritto alla Lega Calcio Nei giorni scorsi sul tema della violenza che ha preceduto il derby romano era arrivata anche la presa di posizione del Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro: ''Ho già scritto alla Lega Calcio affinchè i prossimi derby tra le due squadre vengano disputati di pomeriggio per questioni di sicurezza. In caso contrario mi riservo di decidere in quanto non è più tollerabile che ad ogni derby nella Capitale debbano puntualmente verificarsi incidenti'' aveva annunciato il Prefetto.

Proprio le dichiarazioni del Prefetto riguardo le partite serali avevano già scatenato molte polemiche: è stato fatto notare infatti, non solo dalle tifoserie organizzate, che gli scontri di lunedì scorso sono avvenuti nel pomeriggio, ossia in pieno giorno e non nell'oscurità. Certamente ora il rafforzamento del concetto da parte del ministro Cancellieri ("La sera è più pericoloso e difficile da gestire per le forze dell'ordine") getterà ulteriore benzina sul fuoco.