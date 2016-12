Doping: la Fina blocca Amstrong, niente gare di nuoto

foto SportMediaset Correlati Armstrong riparte dal nuoto 17:41 - Dopo le obiezioni della Fina, Lance Armstrong ha deciso di ritirarsi dai Master di nuoto in Texas dove avrebbe dovuto gareggiare il prossimo fine settimana. A riportare la notizia è la Bbc, sul suo account Twitter. La Fina, federazione internazionale di nuoto, aveva infatti chiesto agli Usa di bloccare il ritorno in gara dell'ex ciclista dopo che Armstrong, coinvolto nello scandalo doping, aveva annunciato la sua partecipazione ai Masters texani. - Dopo le obiezioni della Fina, Lance Armstrong ha deciso di ritirarsi dai Master di nuoto in Texas dove avrebbe dovuto gareggiare il prossimo fine settimana. A riportare la notizia è la Bbc, sul suo account Twitter. La Fina, federazione internazionale di nuoto, aveva infatti chiesto agli Usa di bloccare il ritorno in gara dell'ex ciclista dopo che Armstrong, coinvolto nello scandalo doping, aveva annunciato la sua partecipazione ai Masters texani.

La presa di posizione della Fina è stata immediata: in una nota ha ricordato che la manifestazione si svolge sotto la giurisdizione della federnuoto statunitense, sottolineando che la Fina e le sue associate devono ''rispettare le sanzioni imposte da altre federazioni sportive'' e per questo ha inviato una lettera agli organizzatori dei Masters chiedendo di non accettare Lance Armstrong tra gli iscritti alla competizione.