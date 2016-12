Il giudice grazia Cambiasso, una giornata

- Una giornata di squalifica per Cambiasso, espulso al termine di Inter-Juve per l'entrata killer su Giovinco che ha avvelenato la sfida tra nerazzurri e bianconeri di sabato. Un intervento pericolosissimo col piede a martello, dritto sulla caviglia sinistra della Formica Atomica. Il centrocampista salterà il recupero Sampdoria-Inter di mercoledì. Il giudice sportivo ha definito l'intervento "fallo grave di gioco", ma senza l'aggravante "violento".

Quella rimediata con la Juventus è stata la prima espulsione della carriera di Cambiasso in Europa, mai espulso col Real Madrid e solo una volta con l'Inter in nove stagioni e 277 presenze in Serie A. L'argentino si era prontamente scusato con Giovinco e i suoi compagni e, dopo la partita, aveva anche raggiunto l'attaccante bianconero in spogliatoio per rinnovargli le scuse.

Per quanto riguarda il club nerazzurro, è scattata anche un'ammenda di 20 mila euro per cori razzisti nei confronti di Pogba e un'ammonizione con diffida e ammenda (5 mila euro) per il dirigente Cordoba, che aveva "platelamente" contestato l'arbitro. Un turno anche a Barzagli e Chiellini (Juve), Lucchini e Consigli (Atalanta), Eder (Sampdoria).