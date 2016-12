Coni: Malagò rinuncia allo stipendio

Rinuncerà quindi aiall'anno che gli spetterebbero, ma non rischia di essere accusato di grillismo o populismo? ''Come loro rappresento una novità, ma dal grillismo sono molto lontano - risponde Malagò -. La questione è molto più semplice: i presidenti federali non ricevono alcuna indennità, se non un gettone per i loro consigli e le loro riunioni operative, e lavorano a tempo pieno in condizioni difficili. Sarebbe un'ipocrisia se io, in quanto presidente del Coni, dovessi invece prendere uno stipendio''.

''Rappresento il nuovo - spiega il dirigente n.1 dello sport italiano -. Voglio esserlo nelle piccole e nelle grandi cose. Adesso sono in una fase di valutazione, osservazione, non ho pregiudizi verso alcuno, ma prima o poi ci saranno situazioni che dovranno cambiare''.

Le tre priorità del suo programma sono tre: ''1. Razionalizzazione e ottimizzazione della macchina, una gestione innovativa rispetto al passato - spiega il presidente del comitato olimpico -. 2. Salvaguardia delle risorse, cercando supporti esterni all'attività sportiva. 3. Il problema appena accennato dell'impiantistica. Non si può avere un grande sport senza l'aiuto di impianti adeguati. Riprendere in mano e rilanciare la legge sugli stadi''.

E a questo proposito, quindi la legge sugli stadi, Malagò precisa che ''è una vergogna. Quando ci penso sono colto da rabbia e da un sentimento che non descrivo per non cadere in volgarità. Ma sono convinto di poter fare molto, come presidente del Coni: bisogna far capire alle istituzioni in tempi ragionevoli che puntare sull'impiantistica sportiva, agevolare questo settore, vuol dire fonte di sviluppo per il Paese''