Il prossimo Frecciarossa col nome di Mennea

foto Ansa

18:01

- Il nome di Pietro Mennea continuerà a correre ad alta velocità: le Ferrovie hanno infatti deciso di intitolare in suo onore il primo Frecciarossa 1000 che uscirà dalla fabbrica AnsaldoBreda martedì prossimo e sarà in grado di raggiungere i 400 kmh. A dare l'annuncio all'Ansa è stato l'ad delle Ferrovie, Mauro Moretti, ''Per commemorare una 'Freccia del Sud' che ha dato lustro all'Italia''. Una splendida idea, in questo modo il nome del grande Pietro sarà sempre sinonimo di 'velocissimo'.