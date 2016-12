Italia, tanta voglia di battere il Brasile

- Aspettando di sapere se Totti farà parte o meno della spedizione azzurra del 2014, la Nazionale di Prandelli continua la marcia di avvicinamento ale si prepara ad affrontare in amichevole la selezione ospitante. Giovedì sera a Ginevra è infatti in programma il prestigioso incontro tra gli Azzurri e la nazionale carioca, che nell'ultima sfida ci umiliò con un secco 3-0 nella Confederations Cup 2009.

Nelle ultime cinque partite con i "Pentacampeao", l'Italia ha raccolto solamente tre sconfitte e due pareggi, incluso quello per 0-0 nella finale di Los Angeles persa poi ai rigori con il famoso errore di Roberto Baggio. La vittoria invece manca addirittura dal 1982, dal mitico 3-2 al Mundial di Spagna firmato dalla storica tripletta di Paolo Rossi. Tradotto, non battiamo i verdeoro da più di trent'anni e nel ritiro azzurro c'è tanta voglia di invertire questa tendenza.

Le amichevoli con il Brasile sono amichevoli solo per modo di dire, quando le due nazionali si incontrano, sul campo di gioco ci sono 9 titoli mondiali e i giocatori azzurri tengono ad essere titolari giovedì sera molto più di quanto vogliano esserlo martedì prossimo per la sfida di qualificazione contro Malta. Buffon ne è pienamente consapevole: "Negli ultimi anni abbiamo affrontato poche volte il Brasile e abbiamo fatto abbastanza male. Il test di Ginevra sarà importante. Darà risposte significative per il futuro, per le nostre convinzioni". Andrea Pirlo invece tira fuori l’orgoglio azzurro: "Fa piacere giocare questo tipo di partite. Loro sono una grandissima squadra, ma noi non siamo da meno".

Comunque andrà a finire, ci sarà una possibilità di rivincita già il 22 giugno, a Salvador de Bahia, quando riaffronteremo i brasiliani in occasione della Confederations Cup. Ma perchè aspettare giugno? E' già ora di scrivere il capitolo successivo alla mitica notte di Barcellona.