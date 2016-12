Sei Nazioni: storica Italia, battuta l'Irlanda

LA PARTITA

Una grande vittoria, ma soprattutto meritata per quanto visto in campo. Questo dettaglio è forse quello più importante perché certifica la crescita degli Azzurri di Brunel, passata per il primo successo sulla Francia e per la grande prova di Twickenham. Contro un'Irlanda rimaneggiata, ma comunque temibile, l'Italia ha trovato il secondo successo nel Sei Nazioni 2013, come non accadeva dal 2007. Lo ha raccolto seminando buon rugby per larghi tratti e soffrendo la fisicità dell'avversario solo durante l'inferiorità numerica per l'ammonizione di Parisse.

L'ultimo cap di Lo Cicero (si ferma a 103, salutato con un'ovazione da un Olimpico esaurito) non poteva essere festeggiato in maniera migliore. Subito sotto per il calcio piazzato di Jackson (ne segnerà cinque, con un errore), la reazione degli azzurri ha il pregio di portare, oltre ai punti, delle incertezze all'Irlanda che, assediata dalla cassaforte in occasione del 3-3, salvata a pochi passi dalla linea di meta, traballa e si smarrisce per il campo. L'Italia ha il grande merito di approfittarne pienamente arrivando, grazie ai piazzati di Orquera (più un palo) e Garcia fino al 9-3, approfittando dell'ammonizione di O'Driscoll per un calcio rifilato a Favaro. All'intervallo però il vantaggio è minimo nonostante la già precaria condizione fisica irlandese, con Reddan, McFadden e Sexton assenti per infortunio, si acuisca con gli acciacchi in campo di Earls, Marshall e Fitzgerald.

La svolta della partita però arriva a inizio ripresa, già all'8'. Una bella azione degli azzurri porta a una grande mischia, con palla condotta da Venditti, a cavallo della linea di meta. L'arbitro ferma tutto ma grazie alla tecnologia assegna la meta al numero 14 azzurro. La realizzazione di Orquera firma il maggior vantaggio azzurro (16-6). Con la partita in discesa però la nazionale di Brunel si complica la vita con il cartellino giallo di Parisse che di fatto rimette in pista l'Irlanda. I "verdi" in superiorità numerica rimontano fino al 16-15 sfiorando la meta al minuto 62'. L'Italia resiste, saluta Lo Cicero per l'ultima volta e nel finale dilaga fino al 22-15 finale grazie anche alle ammonizioni di Ryan e Murray. La prima storica vittoria contro l'Irlanda durante un Sei Nazioni è certificata dal sorpasso in classifica a quota 4 punti, per un Sei Nazioni 2013 più che soddisfacente.

LA CRONACA DELLA PARTITA