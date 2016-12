foto Dal Web 13:14 - Forse è stato lo shock di dover affrontare il Barcellona, forse voleva mettere in difficoltà la sua compagna o forse è semplicemente molto innamorato, fatto sta che Leonardo, dirigente del Psg, ha chiesto la mano della sua compagna in diretta tv. L'ex allenatore di Milan e Inter, intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport per commentare il sorteggio di Nyon, ha chiesto alla sua attuale fidanzata Anna Billò, giornalista di Sky e conduttrice dello speciale sui sorteggi, di sposarlo. - Forse è stato lo shock di dover affrontare il Barcellona, forse voleva mettere in difficoltà la sua compagna o forse è semplicemente molto innamorato, fatto sta che Leonardo, dirigente del Psg, ha chiesto la mano della sua compagna in diretta tv. L'ex allenatore di Milan e Inter, intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport per commentare il sorteggio di Nyon, ha chiesto alla sua attuale fidanzata Anna Billò, giornalista di Sky e conduttrice dello speciale sui sorteggi, di sposarlo.

"Ho domanda per Anna". Lei "si?". Leo "Vuoi sposarmi?". Anna "Che domanda è? Va bene, andiamo avanti". Leo "Va bene cosa?". Lei "Va bene sì! Ne parliamo a casa, grazie comunque". "Ma è sì o no", ha chiesto Massimo Mauro in studio, la Billò ha tentennato: "Va bene". A quel punto applauso anche di Billy Costacurta, anche lui in studio. "Allora va bene, facciamo due cerimonie a Milano e in Brasile" ha detto raggiante Leonardo, e la giornalista mentre sfumavano le immagini ha detto: "È impazzito".