Juve, sorteggio difficile: c'è il Bayern

- Il sorteggio di Nyon non sorride alla: i bianconeri pescano ildi Robben e Ribery, andata il 3 aprile in Germania e ritorno il 10 a Torino. L'urna sorride invece alle big spagnole, il Barcellona pesca il Psg dell'ex Ibra e avrà il ritorno al Camp Nou, mentre il Real trova il Galatasaray dell'ex Snejider, andata a Madrid. L'ultima gara per completare il tabellone è Malaga-Borussia Dortmund, con i tedeschi nettamente favoriti per l'approdo in semifinale.

Viste le squadre in corsa il sorteggio sarebbe sicuramente potuto essere più favorevole per la Juve, ma non mancano i motivi per essere ottimisti: la squadra tedesca è indubbiamente una corazzata, gli 11 titolari sono tutti nazionali e in campionato ha un margine sufficiente per potersi concentrare esclusivamente sulla coppa, ma il Bayern visto contro l'Arsenal non può fare paura ai bianconeri. La difesa tedesca non è solida come quella bianconera e inoltre il ritorno a Torino è un grande vantaggio per la squadra di Conte, lo Juventus Stadium sarà una bolgia, come giocare 12 contro 11.

Pavel Nedved: "Sono orgoglioso che la Juve sia l'unica squadra a rappresentare il calcio italiano tra le otto migliori d'Europa. È andata così, tra quelle che potevano capitarci credo che il Bayern sia tra le più temibili. I tedeschi sono abituati a giocare da anni in questo palcoscenico, hanno grandissima esperienza e sono molto forti. Noi siamo già contenti di esserci, dopo tutto quello che c'è capitato in questi anni, dobbiamo vivere con gioia il fatto di essere tra le otto più forti e siamo orgogliosi di aiutare l'Italia nel ranking europeo. Ci prepareremo con grandissima umiltà e rispetto dell'avversario, ma dovremo andare in campo con la mente libera, sapendo che ci giochiamo qualcosa di importante e consapevoli della nostra forza".

Antonio Conte affida il suo commento sull'esito dell'urna di Nyon al sito internet del club: "Eravamo consapevoli che i quarti di finale ci avrebbero messo di fronte a una sfida impegnativa - ha detto il tecnico bianconero -. Dopo il Chelsea ci è toccata la seconda finalista dello scorso anno: il Bayern che rappresenta da sempre una delle certezze assolute a livello europeo e avrà il vantaggio di disputare la sfida con la grande esperienza accumulata negli anni e con la mente libera dal campionato, dove è in testa con un vantaggio di 20 punti. La sfida sarà sicuramente stimolante e la vivremo con la massima serenità, concentrazione e gioia. Stiamo coltivando un sogno e vogliamo vivere fino alla fine questa esperienza. L'anno scorso abbiamo assistito alla Champions dal divano di casa nostra. Quest'anno siamo tornati a recitare un ruolo da protagonisti".

Leonardo, dg del Psg, dopo il sorteggio: "Abbiamo trovato il Barcellona: peggio, impossibile. Giocare l'andata in casa, senza Ibra, e il ritorno al Camp Nou non sarà per niente facile. Loro sono una delle migliori squadre della storia del calcio, ma non sempre vince il migliore. Noi siamo orgogliosi di essere qui. Speriamo che la squalifica a Zlatan venga ridotta".