Milan, road to Barcellona col conforto della cabala

- Cresce l'attesa dei tifosi milanisti per il big match di martedì sera nella tana del Barcellona di Messi. La squadra di Allegri, che deve rinunciare a Pazzini, si presenta al Camp Nou forte del doppio vantaggio conquistato nella sfida di andata, ma non solo: la cabala sembra essere decisamente dalla parte dei rossoneri, i numeri parlano chiaro.

Storia rossonera Prima del 2-0 firmato Boateng e Muntari, il Milan aveva chiuso con lo stesso punteggio altre 14 gare d’andata di sfide europee ad eliminazione diretta. Nelle relative partite di ritorno la squadra rossonera è stata eliminata solo una volta, ottenendo 2 vittorie (di cui una a tavolino per 3-0 contro l'Inter), 5 pareggi e 7 sconfitte. Una sola sconfitta per 0-2 (16esimi di Coppa delle Fiere 1965/66 contro i portoghesi del Cuf Barreiro), ma poi il Milan ha vinto lo spareggio, mentre l'eliminazione è arrivata contro il Bordeaux di Cristophe Dugarry (0-3 nei quarti di Coppa Uefa 1994/95).

Storia Champions Nella storia della UEFA Champions League, è successo solamente quattro volte che una squadra si sia qualificata dopo aver perso la gara di andata con un margine di due o più gol. La prima volta è stato proprio il Barcellona, che nel 1999/00 ha battuto il Chelsea guidato in attacco da Zola per 5-1 dopo aver perso a Londra 3-1. Quattro anni più tardi è successo due volte nel corso della stessa competizione: Milan eliminato ai quarti dal Deportivo (4-0) dopo aver vinto a Milano per 4-1 e Real Madrid fatto fuori, sempre ai quarti, dal Monaco di Deschamps (3-1) dopo aver vinto 4-2 al Bernabueu. L'ultima volta è successo al Napoli col Chelsea nella Champions dello scorso anno (3-1 a Napoli e 1-4 a Londra).

Anderlecht e Barcellona E c'è di più: quando il Milan ha affrontato l’Anderlecht nei gironi della massima competizione europea, è sempre arrivato in finale e ha sempre alzato la coppa. Una curiosità che sembra trovare parziale conferma nelle statistiche riguardanti gli ultimi 7 anni di Champions League, in cui o ha vinto il Barcellona o chi aveva battuto il Barcellona. La sola eccezione è stata Milan-Liverpool nel 2007, ma quella partita rimarrà, si augurano i tifosi rossoneri, un unicum.

Resistere alla voglia di rivincita della squadra più forte del mondo, arginare "il mostro" Leo Messi (a segno in tutte le ultime 17 partite di Liga) e tornare a Milano con una storica qualificazione sarà molto dura, anche se la cabala...