Messi, un piede sinistro da più di 4 milioni

foto Dal Web

11:24

- Dopo aver vinto due scarpe d'oro negli ultimi tre anni, ora Lionel Messi ha anche un piede d'oro. La riproduzione in oro massiccio del magico piede sinistro del fantasista argentino del Barcellona, con tanto di tendini ben definiti, sarà infatti messa in vendita questa settimana in Giappone.La scultura pesa circa 25 kg, ha un valore di poco superiore ai 4 milioni di euro, ed è stata fabbricata dalla nota gioielleria nipponica Ginza Tanaka per celebrare la conquista del quarto Pallone d'Oro consecutivo dell'asso blaugrana. Una parte dei soldi della vendita della scultura sarà devoluta alla fondazione di Lionel e una parte andrà alle popolazioni colpite dal sisma e dallo tsunami che hanno sconvolto il Giappone due anni fa.