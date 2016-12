Stramilano 2013, tutti di corsa

foto Dal Web Correlati Stramilano 2013, il sito 18:04 - Tutto pronto per la 42esima edizione della Stramilano 2013. Atleti amatoriali e professionisti, giovani, famiglie e bambini, appassionati della corsa di ogni età si "sfideranno" domenica 24 marzo nella classica stracittadina di primavera. Musica, allegria, solidarietà e sana competizione, da sempre i valori fondanti della manifestazione, animeranno le vie di Milano. Tre le gare in programma: Stramilano dei 50.000, Stramilanina e Stramilano Agonistica Internazionale. - Tutto pronto per la 42esima edizione dellaAtleti amatoriali e professionisti, giovani, famiglie e bambini, appassionati della corsa di ogni età si "sfideranno"nella classica stracittadina di primavera. Musica, allegria, solidarietà e sana competizione, da sempre i valori fondanti della manifestazione, animeranno le vie di. Tre le gare in programma:

Madrina dell’edizione 2013 sarà "Tamy T", volto internazionale e voce inconfondibile di R101, sponsor per l’ottavo anno consecutivo dell’evento, che con il suo staff e la sua musica accompagnerà i maratoneti lungo tutto il percorso, accogliendoli poi all’Arena Civica per la festa finale. A dare il via alla Stramilano saranno i tradizionali colpi di cannone del Reggimento di Artiglieria a Cavallo “Voloire” e il suono emozionante delle trombe della fanfara dei Bersaglieri in corsa.



I primi a partire da Piazza Duomo alle 9.00 saranno i partecipanti della Stramilano dei 50.000, la non competitiva di 10 km aperta a tutti, una “corsa a ritmo libero” in compagnia di tanta gente di ogni nazionalità e provenienza, seguendo la cerchia delle mura spagnole in un tracciato molto lineare tra le vie più belle di Milano. Alle 9.30 sempre da Piazza Duomo prenderà poi il via l’allegra e spensierata Stramilanina, la mini prova di 5 km, completamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, in un suggestivo percorso nel cuore della città, da Corso Venezia a via S.Andrea, da Montenapoleone a Piazza Castello, con un ricco punto di ristoro. Infine, da Piazza Castello alle 11.00, partirà la 38esima edizione della Stramilano Agonistica Internazionale, il percorso di mezza maratona tra i più famosi d'Italia sulla classica distanza di 21,097 Km. Completamente pianeggiante e velocissimo, il tragitto offre un’occasione unica a tutti gli atleti di sfidarsi al fianco di corridori di alto livello. Tra le file della Stramilano Agonistica Internazionale si distingueranno le maglie azzurre dei militari dell’Esercito, quasi un migliaio provenienti da tutta Italia: il reparto militare che parteciperà con il maggior numero di atleti sarà premiato con il trofeo dedicato al Capitano Massimo Ficuciello, caduto in missione in Iraq. Il gran finale della manifestazione andrà in scena all'Arena Civica. Tutti i grandi e piccoli runner verranno accolti e intrattenuti con momenti di relax, musica, divertimento e ristoro, mentre sul palco saranno assegnati da autorità cittadine e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, coppe e medaglie agli atleti che per primi avranno tagliato il traguardo.



Sport e divertimento, ma non solo. L'edizione 2013 della Stramilano, infatti, offrirà la sua competenza tecnico-organizzativa al progetto "Bimbi in Moto" della Clinica Pediatrica dell’Ospedale L. Sacco di Milano per la cura e la prevenzione dell’obesità infantile, testimoniando ancora una volta il ruolo educativo e formativo dello sport come valore indispensabile nella crescita personale. E non è tutto qui. Sinonimo anche di socializzazione e aggregazione, la Stramilano infatti sostiene da sempre numerose associazioni: il Centro Benedetta D’Intino, no profit a difesa del bambino e della famiglia, l’associazione Amici di Samuel per i traumatizzati cranici, la Fondazione G. e D. De Marchi per la lotta alle malattie dell’infanzia, Faraja House per i ragazzi di strada in Tanzania. Da quest’anno Stramilano affiancherà, inoltre, nel progetto Walk of Life, la Fondazione Telethon, la più importante charity italiana per la ricerca scientifica delle malattie genetiche rare, organizzando il 29 settembre a Milano una gara competitiva di 10km e una non competitiva di 3km: un importante riconoscimento ed un "gemellaggio" ideale e fattivo con la famosa maratona televisiva.