foto LaPresse

22:52

- Brutta tegola per il Psg in Champions League. La Commissione Disciplinare dell'Uefa ha squalificato per due giornate Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese del Paris Saint Germain era stato espulso nel finale di Valencia-Psg, andata degli ottavi finita 2-1 per i francesi. Ibra salterà quindi il ritorno degli ottavi e l'eventuale andata dei quarti di finale.