Calciatori "allergici" alle cinture di sicurezza

foto Ufficio stampa Correlati LE FOTO CHE INCASTRANO I CALCIATORI 15:54 - Calciatori e allenatori "allergici" alla cintura di sicurezza. Quattroruote ha pizzicato molti big del calcio italiano al volante e ha immortalato la loro cattiva abitudine di non utilizzare alcun sistema di sicurezza. Nel mirino sono finiti Philippe Mexès, Francesco Totti, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Walter Mazzarri, Daniele De Rossi, Walter Gargano, Simone Pepe, Gaby Mudingayi, Robinho, Leonardo Bonucci e Paolo Cannavaro. Ecco le immagini incriminate scattate mentre gli sportivi arrivano agli allenamenti. - Calciatori e allenatori "allergici" alla cintura di sicurezza. Quattroruote ha pizzicato molti big del calcio italiano al volante e ha immortalato la loro cattiva abitudine di non utilizzare alcun sistema di sicurezza. Nel mirino sono finiti Philippe Mexès, Francesco Totti, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Walter Mazzarri, Daniele De Rossi, Walter Gargano, Simone Pepe, Gaby Mudingayi, Robinho, Leonardo Bonucci e Paolo Cannavaro. Ecco le immagini incriminate scattate mentre gli sportivi arrivano agli allenamenti.

Tra gli sportivi c’è chi è direttamente alla guida e chi siede a lato passeggero. Mexès addirittura non solo guida senza cintura ma trasporta al suo fianco un bambino privo di alcun dispositivo di sicurezza. Il mensile denuncia questa cattiva abitudine sottolineando come proprio personaggi così popolari dovrebbero essere l’esempio di un comportamento responsabile, specie per i tifosi più giovani che li considerano idoli da imitare.



A questo proposito Quattroruote auspica che gli stessi personaggi, constatando l’importanza della questione, prestino gratuitamente la propria immagine per una campagna a favore della sicurezza stradale e dell’uso delle cinture