Balotelli, un derby tutto da dimenticare

- Il primo derby dicon la maglia delsi è riempito di tensione. L'attaccante ha dovuto sfidare non solo la difesa dell'Inter ma anche la Curva Nord, che non gli ha risparmiato fischi e insulti corredati da numerose banane gonfiabili. E la reazione è arrivata: oltre a zittiri i suoi ex tifosi, Balotelli è stato protagonista di un gesto non proprio da gentiluomo, afferrandosi i genitali (stile Ibrahimovic dopo un gol alla Lazio) per rispondere agli insulti. Nella serata storta vanno sommati gli errori, decisivi, sottoporta e i complimenti dial "pubblico perfetto" che ha "evitato cose antipatiche". Come se non fosse successo niente.

Una serata da dimenticare dunque per l'attaccante rossonero che nel primo tempo, con la Curva Nord alle spalle, era riuscito a mantenere la freddezza nel comportamento, ma non sottoporta. I miracoli di Handanovic hanno innervosito Balotelli, con tanto di calcio volante al palo per la rabbia. Ma il peggio doveva ancora arrivare. L'attaccante ha dovuto sfidare non solo la difesa dell'Inter ma anche la Curva, che non gli ha risparmiato fischi e insulti con numerose banane gonfiabili.

dopo circa un'ora di gara l'attaccante ha alzato la testa e con il dito sulla bocca ha provato a zittirli, beccandosi il rimprovero del suo ex capitano Zanetti, mentre Cambiasso chiedeva alla curva di calmarsi. Da Moratti, Berlusconi e Galliani, non erano mancati gli appelli al fair play e contro il razzismo. La Curva aveva invitato i tifosi a evitare ululati, e cori con le parole 'negro', 'nero' o 'di colore' soprattutto per ''non dare la possibilita' di aprire bocca invano'' all'attaccante a cui molti tifosi nerazzurrI non perdonano la maglietta gettata a terra nella semifinale di Champions con il Barcellona del 2010 ('La nostra maglia hai buttato, Balotelli infame e ingrato da noi sempre sarai insultato', uno striscione per tutti). Ma da quando ha messo piede in campo sono stati fischi e cori ('Balotelli figlio di p...'), e a inizio ripresa gli ultra' hanno mostrato banane gonfiabili e due striscioni con scritto: 'Balotelli non riconosci tua figlia? Allora e' un vizio di famiglia' e 'Balotelli sei solo un povero uomo di merda milanista'.

Troppo anche per uno "freddo" come lui. La contestazione lui l'ha sentita e non poco. Al contrario di Moratti che a fine partita non ha mancato di elogiare il suo pubblico: "Sono stati perfetti e hanno evitato cose antipatiche".