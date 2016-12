6 Nazioni, Italia ancora battuta

foto SportMediaset 19:24 - Seconda sconfitta per l'Italia nell'edizione 2013 del 6 Nazioni di rugby. A Roma, contro Galles e sotto una piggia battente, la nazionale didel ct Brunel non riesce nell'impresa di battere i campioni in carica e chiude 9-26. Per l'Italia nessuna meta, solo i tre pizzati di Burton portano punti. Per il Galles, invece, ci sono le mete di Davies e Cuthbert. Solita nota positiva l'afflusso di pubblico: erano in 55mila all'Olimpico. - Seconda sconfitta per l'Italia nell'edizione 2013 deldi rugby. A Roma, controe sotto una piggia battente, la nazionale didel ctnon riesce nell'impresa di battere i campioni in carica e chiude. Per l'Italia nessuna meta, solo i tre pizzati di Burton portano punti. Per il Galles, invece, ci sono le mete di. Solita nota positiva l'afflusso di pubblico: erano in 55mila all'Olimpico.

A fare la differenza in questa che è stata una delle più brutte partite degli ultimi Sei Nazioni sono state la precisione nei calci del numero 15 gallese Halfpenny e un'Italia che ha mal gestito il possesso del territorio e il gioco al piede, e che ha sofferto troppo in mischia. In questo settore Lo Cicero non ha certo festeggiato con una prestazione memorabile il record di presenze (101) in Nazionale. Difficile, visto che ora c'è l'Inghilterra e poi l'Irlanda a Roma alla vigilia di San Patrizio (la festa nazionale dei verdi, che avranno diecimila tifosi al seguito), che la squadra di Brunel possa sognare un'altra vittoria. In questo torneo del 2013, sognando glorie future, bisognerà accontentarsi di aver evitato il cucchiaio di legno.