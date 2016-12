6 Nazioni, Italia: ci saranno 4 cambi col Galles

L'assenza forzata di Parisse, squalificato dalla commissione disciplinare dopo un'espulsione rimediata nel campionato francese, costringerà Brunel a sostituirlo con Manoa Vosawai, alla sua undicesima apparizione internazionale. Altro avvicendamento in seconda linea con Antonio Pavanello che per la prima volta in carriera sarà titolare in un incontro del 6 Nazioni.

Confermata in blocco la prima linea con Martin Castrogiovanni, che rileva da Parisse i gradi di capitano, Leonardo Ghiraldini e Andrea Lo Cicero che, con il suo centunesimo cap raggiunge Alessandro Troncon in vetta alla classifica degli azzurri più presenti di sempre. L'incontro sarà diretto dal francese Romain Poite alla sua quinta volta come arbitro di un test dell’Italia.

Questa la formazione completa:

15 Andrea Masi (London Wasps, 74 caps), 14 Giovanbattista Venditti (Zebre Rugby, 11 caps), 13 Tommaso Benvenuti (Benetton Treviso, 25 caps), 12 Gonzalo Canale (La Rochelle, 79 caps), 11 Luke McLean (Benetton Treviso, 43 caps), 10 Kristopher Burton (Benetton Treviso, 20 caps), 9 Edoardo Gori (Benetton Treviso, 21 caps), 8 Manoa Vosawai (Benetton Treviso, 10 caps), 7 Simone Favaro (Benetton Treviso, 18 caps), 6 Alessandro Zanni (Benetton Treviso, 71 caps), 5 Francesco Minto (Benetton Treviso, 4 caps), 4 Antonio Pavanello (Benetton Treviso, 15 caps), 3 Martin Castrogiovanni (Leicester Tigers, 93 caps), 2 Leonardo Ghiraldini (Benetton Treviso, 50 caps), 1 Andrea Lo Cicero (Racing-Metro Paris, 100 caps).