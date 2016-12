foto Ansa

21:38

- Nuova impresa per Giovanni Soldini. Partito il 31 dicembre da New York a bordo di "Vor 70 Maserati", il velista italiano ha tagliato il traguardo a San Francisco stabilendo il nuovo record della "Rotta dell'Oro". Soldini ha percorso il tragitto in soli 47 giorni, 42 minuti e 29 secondi. Frantumato il precedente primato, che era di 57 giorni e 3 ore. "E' stata una grande avventura, rischiosa ma bellissima", ha commentato.