12:38 - Prima "Balotellata" rossonera. SuperMario è stato infatti protagonista di alcuni momenti di tensione all'aeroporto di Linate. L'attaccante del Milan ha battibeccato con dei vigili che gli stavano facendo una contravvenzione per la macchina in divieto di sosta. Sul posto sono intervenuti anche dei carabinieri di pattuglia. Balotelli prima ha discusso animatamente, tutto è tornato alla calma.

Tutto è cominciato intorno a mezzogiorno quando Supermario è stato pizzicato in divieto di sosta nell'area dei parcheggi della zona arrivi dell'aeroporto dello scalo. Di fronte ai vigili che gli avevano detto di spostarsi ha fatto finta di levare la sua vettura ma poi ha parcheggiato nuovamente in divieto di sosta.



A quel punto i due agenti sono intervenuti nuovamente, ma lui ha reagito male prima discutendo animatamente con loro (tanto da fare intervenire due carabinieri che passavano in pattuglia a piedi) e poi rifiutandosi di esibire i documenti. A quel punto sono scattati dei controlli anche sulla sua assicurazione che pare fosse mancante dell'esposizione del certificato e sulla patente di guida inglese che aveva con sè. Alla fine dei controlli della polizia locale Mario Balotelli ha ricevuto due contravvenzioni: una per la mancanza del certificato assicurativo e l'altra per la mancata esposizione del tagliando assicurativo.



Non è invece stato multato per il divieto di sosta in quanto non aveva mai abbandonato la vettura tecnicamente realizzando solo una "fermata". Balotelli, che aveva una patente inglese regolarmente utilizzabile in Italia, ha poi caricato in auto i suoi amici e si è allontanato.