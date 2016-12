6 Nazioni, l'Italia bissa l'impresa

- Come due anni fa l'batte lae inaugura alla grande il suo. A Roma gli azzurri di Brunel si impongono per 23-18. Grande partenza italiana con Parisse subito in meta e Orquera preciso al calcio, ma i transalpini reagiscono e chiudono avanti il primo tempo 15-13 grazie a Piacamoles e Fall. Nella ripresa l'Italia spinge e la meta trasformata di Castrogiovanni, più il drop di Burton, vale il successo.

Azzurri molto bravi nel primo tempo, con una meta di Parisse e con un drop e una punizione di Orquera, tanto da portarsi avanti 13-5, per poi subire il ritorno della Francia che ha chiuso in vantaggio 15-13 la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo gara molto intensa, con la meta decisiva di Castrogiovanni e il drop di Burton che chiudono la sfida 23-18 per l'Italia, nonostante l'assalto finale dei "Galletti". La Nazionale della palla ovale firma così una delle sue più belle partite dell'intera partecipazione al 6 Nazioni. Risultato meritato, insomma, con la Francia che subisce a lungo la maggiore determinazione dei ragazzi di Brunel, spinti dal pubblico capitolino e dai 385 ex azzurri presenti all'Olimpico. Orquera meritato "man of the match".

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

IL TABELLINO

ITALIA-FRANCIA 23-18

ITALIA: Masi, Venditti, Benvenuti (32' st Canale), Sgarbi, McLean, Orquera (25' st Burton, 39' st Ghiraldini), Botes (16' st Gori), Parisse, Favaro (24' st Derbyshire), Zanni, Minto, Geldenhuys (32' st Pavanello), Castrogiovanni (23' st Cittadini), Ghiraldini (16' st Giazzon), Lo Cicero (16' st De Marchi). All.: Brunel

FRANCIA: Huget (32' st Trinh-Duc), Fofana, Fritz (23' st Bastareaud), Mermoz, Fall, Michalak, Machenaud (23' st Parra), Picamoles (29' st Chouly), Ouedraogo, Dusatoir, Maestri, Pape (19' st Taofifenua), Mas (27' st Ducalcon), Szarzewski (13' st Kaiser), Forestier (13' st Debaty). All.: Saint André

Arbitro: Owens (Galles)

Marcatori: nel pt 5' Parisse meta, trasf. Orquera, 12' Picamoles meta, 15' Orquera drop, 18' Orquera c.p., 28' Michalak c.p., 34' Fall meta, trasf. Michalak; nel st 9' Michalak c.p., 17' Castrogiovanni meta, trasf. Orquera, 28' Burton drop

Note: espulsione temporanea (cartellino giallo) di Giazzon al 39' st. Spettatori: 60.000