- Buffon sarà bianconero fino al 2015. Il presidente Andrea Agnelli ha annunciato il rinnovo del contratto. "Buffon rimarrà con noi altre due stagioni, fa parte del Gotha dei grandissimi della Juve e c'è stata la ferma volontà di proseguire insieme questo percorso". Il numero uno bianconero è felice della scelta: "Non ho mai preso in considerazione nessun'altra squadra né è arrivata alcuna offerta. La Juve è uno stile di vita."

Andrea Agnelli fa poi una richiesta particolare per premiare la sua carriera: "Merita il Pallone d'Oro, spero che sia lui a riportarlo in italia". Il portiere della Nazionale ha indicato anche il suo possibile erede: "Leali è quello che ho visto anche in allenamento, penso abbia le possibilità per scrivere la storia del ruolo. Comunque anche Perin fa cose eccezionali".

Dopo aver blindato il portierone si pensa a rinforzare l'attacco. Nelle ultime ore la società ha tentato l'assalto a Drogba, ma gli ostacoli economici sembrano al momento insormontabili. L'attaccante ivoriano sembra non essere destinato a diventare la punta di diamante alle dipendenze di Conte.

Stando alle ultime indiscrezioni, invece, l'allenatore bianconero potrebbe presto contare su Lisandro Lopez. La punta del Lione è davvero a un passo dal diventare bianconero. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il cartellino dell'attaccante è valutato circa 9 milioni. La Juve dovrebbe pagare subito circa 500mila euro al Lione e riscattare tutto il cartellino del giocatore a giugno. Lisandro non è il top player sognato dalla tifoseria bianconera, ma ha comunque un'importante esperienza internazionale, qualità da sfruttare nei prossimi incontri di Champions League. Inutile dire che se la trattativa andrà in porto (come sembra) la pista Drogba verrà definitivamente abbandonata.