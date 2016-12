foto SportMediaset 14:52 - Lance Armstrong ha confessato di aver fatto uso di sostanze proibite per vincere i suoi sette Tour de France. "Altrimenti sarebbe stato impossibile vincere", ha detto l'ex campione nel corso di un'intervista con Oprah Winfrey. "Il mio cocktail era fatto di Epo, ma non molto - ha spiegato -, trasfusioni e testoterone. Passerò il resto della mia vita cercando di riconquistare la fiducia della gente e a scusarmi per quel che è successo". - Lance Armstrong ha confessato di aver fatto uso di sostanze proibite per vincere i suoi sette Tour de France. "Altrimenti sarebbe stato impossibile vincere", ha detto l'ex campione nel corso di un'intervista con Oprah Winfrey. "Il mio cocktail era fatto di Epo, ma non molto - ha spiegato -, trasfusioni e testoterone. Passerò il resto della mia vita cercando di riconquistare la fiducia della gente e a scusarmi per quel che è successo".

Lance Armstrong si è detto pronto a presentarsi davanti a una commissione "verità e riconciliazione" della Usada, l'agenzia anti-doping americana, in vista di una eventuale amnistia del bando a vita dalle gare. "Se questa commissione fosse creata, sarei il primo a andarci", ha spiegato, aggiungendo però che non è il suo compito quello di far pulizia nel mondo del ciclismo.



Continuando nella sua confessione il ciclista ha affermato di essere un "bullo", ma di non aver mai ordinato a nessuno di doparsi. "Non ho inventato il doping ma non l'ho fermato". Armstrong ha scagionato poi il medico italiano accusato di essere il cervello del programma doping della squadra. "Continuo a ritenere che Michele Ferrari fosse una brava persona - ha detto -. Ma non sono a mio agio a parlare di altre persone".



Il doping, quando lui gareggiava, era endemico, faceva parte di una cultura. "Ora sto cominciando a capire - ha aggiunto il texano -. Vedo la rabbia della gente. Oggi ho finito di mentire".