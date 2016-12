Milan, sempre più vicino l'arrivo di Kakà

. Il brasiliano è pronto a lasciaree a rientrare nel campionato italiano.ha incontratointermediari del centrocampista e pare abbia raggiunto un accordo col giocatore. Per chiudere l'affare serve però il via libera del. Galliani potrebbe andare a Madrid martedì per la firma: "Kakà Arriverà se saremo bravi in tre". Si allontana invece l'affare

che non e' piu' di attualita' in Italia quindi bisognerà trovare soluzioni fantasiose altrimenti non ce la si fa". Certo è che nell'entourage del brasiliano c'è molto ottimismo: la moglie, lasciando il capoluogo milanese, ha postato sul suo profilo Twitter una frase molto eloquente: "Arrivederci Milano... See you soon". E, volendo, una certa serenità traspare anche dalla foto postata sempre su Twitter di Kakà con Danele e Gaetano Paolillo prima dell'incontro con Galliani.

Forte del placet di, il Milan vorrebbe puntare a una soluzione a titolo gratuito, ma potrebbe anche mettere sul piatto un'offerta minima. Una risposta dalpotrebbe arrivare già venerdì, ma l'affare è comunque ancora tutto da chiudere. I buoni rapporti trapotrebbero influire sulla trattativa, così come la scarsa considerazione di, che non sembra più intenzionato a puntare sul brasiliano."Kakà arriverà se riusciremo ad essere bravi in tre, noi, il Real e il giocatore - ha detto Galliani - . C'è il muro di uno stipendioA Milanello intanto sembra sempre più lontano l'obiettivo-Galliani ha escluso categoricamente la possibilità di vedere SuperMario con la maglia rossonera. Per ora almeno.